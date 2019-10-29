Cem Yılmaz yalnız değil

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sonra oyuncu Demet Evgar da Saray'ı boykotu etti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'da düzenleyeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na icabet etmeyecek.
DEMET EVGAR: ANTALYA'DA PROGRAMIM VAR
Evgar şahsi Twitter hesabında Erdoğan adına kendisine yollanan resmi davetiyeyi paylaşırken, aynı saatlerde başka bir programı olduğunu belirtti.
Evgar davetten ötürü teşekkür ederek, “Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum.” ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, Saray’da düzenlenecek resepsiyona, Mehmetçik Vakfı'nın düzenleyeceği program sebebiyle katılamayacağını beyan etmişti,