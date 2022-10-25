Cem Yılmaz yeni filmini böyle duyurdu

Çektiği komedi filmleriyle büyük gişe rakamlarına ulaşan komedyen Cem Yılmaz'ın, yeni filminin duyurusunu yaptığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde oynadığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı. ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde oynadığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı.





Yılmaz söz konusu film ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden de bir paylaşımda bulundu.





İşte Yılmaz'ın o paylaşımı:











Netflix'te yayımlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece"de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.