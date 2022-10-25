Samanyolu Haber /Medya / Cem Yılmaz yeni filmini böyle duyurdu /25 Ekim 2022 19:38

Cem Yılmaz yeni filmini böyle duyurdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeni filmini duyurduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Çektiği komedi filmleriyle büyük gişe rakamlarına ulaşan komedyen Cem Yılmaz'ın, yeni filminin duyurusunu yaptığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde oynadığı Ayzek karaterine odaklanan yeni filminin çekimleri başladı.

Netflix'te yayımlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece"de Cem Yılmaz'a Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu eşlik ediyor.

Yılmaz söz konusu film ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden de bir paylaşımda bulundu.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımı:


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