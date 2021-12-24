Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz, yeni filmini duyurdu: Galata Canavarı /24 Aralık 2021 18:55

Cem Yılmaz, yeni filmini duyurdu: Galata Canavarı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yeni film projesinin adını ve afişini paylaştı. Yılmaz, paylaşımında , "Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!" ifadelerine yer verdi. Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği iddia ediliyor.

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Komedyen Cem Yılmaz, yeni sinema projesini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Yeni filminin Türkçe ve İngilizce afişlerini paylaşan Yılmaz, filmin isminin "Galata Canavarı" olduğunu duyurdu.

Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı.

Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaştı. 

Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekti.



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