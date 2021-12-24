Cem Yılmaz, yeni filmini duyurdu: Galata Canavarı

Komedyen Cem Yılmaz, yeni sinema projesini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Yeni filminin Türkçe ve İngilizce afişlerini paylaşan Yılmaz, filmin isminin "Galata Canavarı" olduğunu duyurdu.
Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı.
Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaştı.
Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekti.