Samanyolu Haber /Medya / Cem Yılmaz'a açtığı davayı kaybedince... /03 Aralık 2019 13:22

Cem Yılmaz'a açtığı davayı kaybedince...

Cem Yılmaz'ın kendisine hakaret ettiği iddiası ile tazminat davası açan Prof. Dr. Orhan Kural'ın 10 bin Türk Lirası tazminat talebi ilk celsede reddedildi.

Orhan Kural niçin ağladı?

Prof. Dr. Orhan Kural'ın, şahsi Twitter hesabında kendisi hakkında paylaşımda bulunan komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. 

Karara çok üzüldüğünü belirten Orhan Kural mahkeme koridorunda ağladı. 

KURAL "HEP GÜÇLÜLER KAZANIYOR BU ÜLKEDE" DEDİ 

İstanbul 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşmaya Orhan Kural avukatı ile katılırken, davalı Cem Yılmaz gelmedi. Yılmaz'ı avukatı temsil etti.

"Hep güçlüler hep ünlüler kazanıyor bu ülkede maalesef." diyen Kural mahkeme kararını istinaf mahkemesine götüreceklerini söyledi. 

Orhan Kural (solda), Cem Yılmaz aleyhine açtığı tazminat davası ilk celsede reddedilince ağladı.
 
CEM YILMAZ'DAN KURAL'A: BENİMLİ İLGİLİ BİR TERAPİ GÖRMENİN ZAMANI GELDİ

Orhan Kural, 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne müracaat ederek Cem Yılmaz'ın 2019 yılı mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğine, burada gösteri için 18 yaş sınırlaması getirildiğine işaret etmişti. 

Kural o dönemde şahsi Twitter hesabında, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum." yorumunda bulunmuştu. 

Bunun üzerine Cem Yılmaz, "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum." tweetini atmıştı. 

Dilekçede, Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile Orhan Kural'ı alay konusu hâline getirdiği ve küfürlere maruz bıraktığı öne sürülmüş ve mahkemeden Cem Yılmaz'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edilmişti. 
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