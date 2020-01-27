Cem Yılmaz'a sürpriz destek!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen tiyatrocu Hasan Kaçan, AKP trollerinin hedef tahtasına koyduğu komedyen Cem Yılmaz'a destek verdi.





Hasan Kaçan, Elazığ Depremi'nin akabinde sessiz kaldığı gerekçesiyle AKP trollerinin Twitter'da #YazıklarOlsunCemYılmaz etiketi açmasına karşı çıktı.





HASAN KAÇAN: ADAM YARDIMINI YAPMIŞ HEM DE İYİ BİR YARDIM





Cem Yılmaz'ın Elazığ Depremi'nde mağdur olanlar için yardım ettiği, ancak bunun saklı tutmak istediği belirtiliyor.





Kaçan şahsi Twitter hesabında, “‘Yazıklar olsun Cem Yılmaz’ deniyor ya... Doğru yapılmıyor." dedi.





"Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış." diyen Kaçan, "Hem de iyi bir yardım. ‘Yardımı gözümüze mi sokuyorsun’ demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.