Samanyolu Haber /Kültür / Cem Yılmaz'a sürpriz destek! /27 Ocak 2020 12:56

Cem Yılmaz'a sürpriz destek!

Elazığ Depremi'nden sonra Cem Yılmaz'ı hedef alan trollerin küstahlığına Saray'a yakın bir isim olan Hasan Kaçan bile tahammül edemedi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen tiyatrocu Hasan Kaçan, AKP trollerinin hedef tahtasına koyduğu komedyen Cem Yılmaz'a destek verdi.

Hasan Kaçan, Elazığ Depremi'nin akabinde sessiz kaldığı gerekçesiyle AKP trollerinin Twitter'da #YazıklarOlsunCemYılmaz etiketi açmasına karşı çıktı.

HASAN KAÇAN: ADAM YARDIMINI YAPMIŞ HEM DE İYİ BİR YARDIM

Cem Yılmaz'ın Elazığ Depremi'nde mağdur olanlar için yardım ettiği, ancak bunun saklı tutmak istediği belirtiliyor.

Kaçan şahsi Twitter hesabında, “‘Yazıklar olsun Cem Yılmaz’ deniyor ya... Doğru yapılmıyor." dedi. 

"Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış." diyen Kaçan, "Hem de iyi bir yardım. ‘Yardımı gözümüze mi sokuyorsun’ demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Yılmaz'a sürpriz destek! Sonraki Haber >>

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:11