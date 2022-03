Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarına ilişkin ironik paylaşım

Benzinde 0,88

Motorinde 1,51

Benzinde 0,53

Motorinde 1,33

Benzinde 0,69

Motorinde 0,84

Benzinde 0,57

Motorinde 1,44

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta! Kesinlkle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bişey her dolmuşa gelmeyin! Eger elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim." dedi.Yılmaz, bir başka paylaşımında ise, "Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gercekten insanları anlayamıyorum.Lütfen elele verelim artık." ifadelerini kullandı.Benzin ve motorine, mart ayının ilk 7 gününde 4 kez zam geldi. Benzine mart ayında toplam 2,67 TL, motorine ise 5,12 TL zam yapıldı. Zamların uygulamaya konduğu tarihler ve zam miktarları şöyle: