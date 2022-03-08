Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarına ilişkin ironik paylaşım

Yılmaz, bir başka paylaşımında ise, "Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gercekten insanları anlayamıyorum.Lütfen elele verelim artık." ifadelerini kullandı.
SADECE MART AYINDA 4 ZAM!
Benzin ve motorine, mart ayının ilk 7 gününde 4 kez zam geldi. Benzine mart ayında toplam 2,67 TL, motorine ise 5,12 TL zam yapıldı. Zamların uygulamaya konduğu tarihler ve zam miktarları şöyle:
3 MART
- Benzinde 0,88
- Motorinde 1,51
4 MART
- Benzinde 0,53
- Motorinde 1,33
5 MART
- Benzinde 0,69
- Motorinde 0,84
8 MART
- Benzinde 0,57
- Motorinde 1,44