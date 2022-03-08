Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarına ilişkin ironik paylaşım /08 Mart 2022 08:30

Cem Yılmaz'dan akaryakıt zamlarına ilişkin ironik paylaşım

Komedyen Cem Yılmaz, akaryakıta son günlerde gelen üst üste zamlara ilişkin ironik bir paylaşımda bulunarak, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta! Kesinlkle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım" dedi.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta! Kesinlkle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bişey her dolmuşa gelmeyin! Eger elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim." dedi.



Yılmaz, bir başka paylaşımında ise, "Sanatçılar da sanatını yapsın ! Bitti gitti :)) artık bunları öğrenin yahu ! Kaç kere söylendi yani bunlar ! Bazen gercekten insanları anlayamıyorum.Lütfen elele verelim artık." ifadelerini kullandı.



SADECE MART AYINDA 4 ZAM!

Benzin ve motorine, mart ayının ilk 7 gününde 4 kez zam geldi. Benzine mart ayında toplam 2,67 TL, motorine ise 5,12 TL zam yapıldı. Zamların uygulamaya konduğu tarihler ve zam miktarları şöyle:

3 MART
  • Benzinde 0,88
  • Motorinde 1,51

4 MART
  • Benzinde 0,53
  • Motorinde 1,33

5 MART
  • Benzinde 0,69
  • Motorinde 0,84

8 MART
  • Benzinde 0,57
  • Motorinde 1,44
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