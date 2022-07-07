Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan da destek geldi /07 Temmuz 2022 19:50

Cem Yılmaz'dan da destek geldi

Dr. Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine bir tepki de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

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Dr. Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini protesto için sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yaparken, yaşananlara bir tepki de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan,uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm saglık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri haketmiyoruz. Hekime saygı !


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