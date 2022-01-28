Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan HepsiJet kuryelerine destek mesajı /28 Ocak 2022 22:47

Cem Yılmaz'dan HepsiJet kuryelerine destek mesajı

Aynı zamanda Hepisiburada'nın reklam yüzü de olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, iş bırakan HepsiJet kuryelerine destek açıklaması yaptı.

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Evrensel'de yer alan habere göre komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi HepsiJet çalışanlarına sosyal medyadan destek verdi, "Benim yerim çalışanın yanıdır" dedi. Cem Yılmaz, HepsiJet kıyafetleri giyerek Hepsiburada'nın reklam filminde oynamıştı.

Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

“Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir" dedi. Cem Yılmaz Hepsijet etiketini kullanarak, "İlgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.”
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