Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe'un malikenisi Doğu Avustralya'daki orman yangının ortasında kaldı.





New South Wales'te geniş bir arazi üzerinde inşâ edilen malikane kullanılamaz hâle geldi.







Haberi eski rol arkadaşı Cem Yılmaz, "Sevgili abimize çok geçmiş olsun." mesajıyla duyurdu.







Ödüllü oyuncu çiftlik evi yanıp kül olurken sadece uzaktan bakabildi.





Crowe, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Ben Avustralya'da değilim. Ailem arkadaşlarım tarafından kurtarıldı ve güvende." diyerek haberi duyurdu.





Ünlü oyuncu yangından etkilenen vadide bulunan herkese de iyi dileklerini gönderdi.





Russell Crowe'un bu paylaşımını Cem Yılmaz da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı: "Sevgili abimiz @russellcrowe a en iyi dileklerinizi gönderiyoruz."





Russell Crowe, evinin gördüğü zararı gözler önüne seren fotoğrafları da Twitter ve Instagram hesaplarından takipçilerine duyurdu.



