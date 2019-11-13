Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan "sevgili abimiz" tweeti /13 Kasım 2019 15:38

Cem Yılmaz'dan "sevgili abimiz" tweeti

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un Doğu Avustralya'daki New South Wales'te bulunan ve geniş bir arazi içinde inşâ edilen malikanesi orman yangınında kül oldu. Komedyen Cem Yılmaz, eski rol arkadaşına Twitter üzerinden "Geçmiş olsun." dedi.

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Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe'un malikenisi Doğu Avustralya'daki orman yangının ortasında kaldı. 

New South Wales'te geniş bir arazi üzerinde inşâ edilen malikane kullanılamaz hâle geldi.

Haberi eski rol arkadaşı Cem Yılmaz, "Sevgili abimize çok geçmiş olsun." mesajıyla duyurdu.

Ödüllü oyuncu çiftlik evi yanıp kül olurken sadece uzaktan bakabildi.

Crowe, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Ben Avustralya'da değilim. Ailem arkadaşlarım tarafından kurtarıldı ve güvende." diyerek haberi duyurdu. 

Ünlü oyuncu yangından etkilenen vadide bulunan herkese de iyi dileklerini gönderdi.

Russell Crowe'un bu paylaşımını Cem Yılmaz da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı: "Sevgili abimiz @russellcrowe a en iyi dileklerinizi gönderiyoruz." 

Russell Crowe, evinin gördüğü zararı gözler önüne seren fotoğrafları da Twitter ve Instagram hesaplarından takipçilerine duyurdu.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı "Son Umut (2014)" isimli filmde Crowe ile birlikte başrolleri paylaşmıştı.
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