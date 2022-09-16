Cem Yılmaz'dan yeni 'Tarkan' açıklaması

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Etiler'de kameralara yansıyan komedyen Cem Yılmaz, Tarkan'ın konseri hakkında konuştu.
Gazetecilerin Tarkan konseriyle ilgili sorularına yanıt veren Yılmaz, "Tarkan'a hepimizin teşekkür etmesi lazım. Tarkan, şahane bir şey yaptı" dedi.
"İNSANLAR ANLAMAMAKTA DİRENİYOR"
Yılmaz, Tarkan'ın İzmir konserinden ücret talep etmediği yönündeki söylentileri hatırlatınca, "O konunun bir önemi yok. Konunun para olmadığını herkes biliyor zaten. Önemli olan böyle güzel bir şeyde bu kadar insanı bir araya getirmek... Hep birlik ve beraberlikten bahseden mesajlar veriyor Tarkan ama insanlar hala anlamamakta direniyor" açıklamasını yaptı.
"BANA YÜKLENEBİLİRSİNİZ"
Kendisine sert eleştiriler olduğu hatırlatılan ünlü isim, "Hiç önemli değil. Ben o kadar hassas birisi değilim. Problem yok, bana yüklenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.