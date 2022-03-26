Samanyolu Haber /Politika / Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu /26 Mart 2022 11:45

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Tokat Havalimanı'nın açılışı sırasından pilotlarla Erdoğan arasında yaşanan diyaloglar, Cem Yılmaz'ın, 'Türkler Uzayda' konulu şakasını hatırlattı.

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Tokat Havalimanı'nın açılışı sırasından pilotlarla Erdoğan arasında yaşanan ilginç diyaloglar, Cem Yılmaz'ın polüler olduğu ilk yıllarda anlattığı ünlü 'Türkler Uzayda' gösterisinin bir bölümünü hatırlattı.

Erdoğan'ın pilotlara 'Pist neden 2700 metre, 3000 metrenin üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?' diye sorması, Cem Yılmaz'ın şakasındaki, 'İşini yapan kaptan pilotun başına dikilip, hiç bir şey bilmediği halde pilota akıl veren cahil adamı' tasvir ettiği o şakası ile büyük oranda benzeşiyor.

O anlardaki yardımcı pilotun şaşkın bakışları da kameraya yansıdı.


işte o diyaloglar...
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Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

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