Cemaat mensuplarını Türkiye’ye ihbar etmişti; bir daha yaparsa sınır dışı edilecek!

TR724'ten Hasan Cücük'ün haberine göre Østre Landsret Mahkemesi’nde görülen temyiz duruşmasında Savcı Henrik Aagaard, 51 yaşındaki ihbarcı kadının 30 yıldır Danimarka’da bulunduğuna dikkat çekerek, hapis cezası sonrası sınır dışı edilmesini istedi.
Tarafları dinleyen Østre Landsret Heyeti, kadının suçunun sabit olduğuna hükmedip, hapis cezasını 2 ay artırdı. Ancak davanın uzun sürmesinden dolayı 8 aylık cezanın 4 ayını yatmasına karar veren Østre Landsret Mahkemesi, aynı suçu tekrar işlemesi hakkında hapis cezasının yanı sıra sınır dışı edileceğine hükmetti.