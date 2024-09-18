Samanyolu Haber /Dünya / Cemaat mensuplarını Türkiye’ye ihbar etmişti; bir daha yaparsa sınır dışı edilecek! /18 Eylül 2024 19:36

Cemaat mensuplarını Türkiye’ye ihbar etmişti; bir daha yaparsa sınır dışı edilecek!

Danimarka’da yaşayan Hizmet Hareketi mensubu olduğunu düşündüğü insanları Türkiye’ye ihbar eden kadına Hilleröd Şehir Mahkemesi 6 ay hapis cezası vermişti. Kararı bir üst mahkemede temyize götüren ihbarcının cezası 2 ay daha arttı.

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TR724'ten Hasan Cücük'ün haberine göre Østre Landsret Mahkemesi’nde görülen temyiz duruşmasında Savcı Henrik Aagaard, 51 yaşındaki ihbarcı kadının 30 yıldır Danimarka’da bulunduğuna dikkat çekerek, hapis cezası sonrası sınır dışı edilmesini istedi.

Tarafları dinleyen Østre Landsret Heyeti, kadının suçunun sabit olduğuna hükmedip, hapis cezasını 2 ay artırdı. Ancak davanın uzun sürmesinden dolayı 8 aylık cezanın 4 ayını yatmasına karar veren Østre Landsret Mahkemesi, aynı suçu tekrar işlemesi hakkında hapis cezasının yanı sıra sınır dışı edileceğine hükmetti.
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