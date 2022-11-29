Samanyolu Haber /Gündem / ‘Cemaatçiyim’ deyip sahte belgeyle ABD’ye sığınma başvurusu yapıyorlar’ /29 Kasım 2022 17:06

‘Cemaatçiyim’ deyip sahte belgeyle ABD’ye sığınma başvurusu yapıyorlar’

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Meksika'dan ABD’ye kaçak gelen bazı Türklerin, haklarında Hizmet Hareketi'ne üyelikten sahte soruşturma belgesi alıp kullandıklarını öne sürdü. Arslan, "Türkiye'de sıkı AKP ya da MHP'li olan bu isimler ABD'ye gelince birdenbire 'Cemaatçi' oluyorlar." dedi.

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Gazeteci Adem Yavuz Arslan, Türkiye’den bazı kişilerin sahte soruşturma belgeleri ile Amerika’ya gelerek sığınma başvurusu yaptıklarını öne sürdü.

Kendisi de ABD’de yaşayan gazeteci Arslan, belgelerin Türkiye’de oluşturulduğunu ve daha sonra imha edildiğini belirtti.

İddiasını Twitter sayfasından paylaşan Arslan, “Saray’ın köpeği haline gelen yargıdan son skandal” diye duyurdu.

Adem Yavuz Arslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “1- ‘Saray’ın köpeği’ haline gelen yargıdan son skandal. Malum olduğu üzere bir süredir (2022’nin ilk 5 ayında 10 bini geçmişti) Türkler akın akın Meksika üzerinden ABD’ye geçiyor. Gelenler ‘siyasi iltica’ yapıyor. TR de sıkı AKP ya da MHP’li olan bu isimler ABD’ye gelince birdenbire ‘Cemaatçi’ oluyorlar.  Nasıl mı? Yargıda kurdukları bir network ile ABD’ye kaçacak bu kişilere ‘fetö soruşturması’ açılmış gibi sahte evrak düzenliyorlar. Parayı alıp evrağı imha ediyorlar. İş o kadar ayağa düşmüş ki New Jersey kahvelerinde herkes anlatıyor.”


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