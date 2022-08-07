Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.





Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.





Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği kaydedildi.





ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA





Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alışmışlar korkutmaya, Tehdit,baskıyla susturmaya, Parayla,maaşla satın almaya, Gazeteci,siyasetçi tokatlamaya, Trollere saldırtmaya, Pkklı,Fetöcü diye suçlamaya, Sizden korkan sizin gibi olsun. Her birimiz Hasan Tahsin olacağız. Laik ve Demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.