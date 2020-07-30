Samanyolu Haber /Politika / Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi /30 Temmuz 2020 11:23

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle disiplin kurulan sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi.

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MHP'den yapılan açıklamada, "21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c),(e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.
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