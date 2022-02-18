Cemal Enginyurt'tan ilginç iddia: İşte Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt son yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının EYT ve 3600 ek gösterge sorununu sürekli ertelediğini ifade etti. Cumhur İttifakı’nın sonunun geldiğini açıklayan Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ittifak ortağının İmralı’da cezasını çeken Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve HDP olduğunu öne sürdü.





CUMHUR İTTİFAKI’NIN YENİ ORTAĞI MUHTEMELEN HDP VE ÖCALAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan "İleride 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?" sorusuna "Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez" cevabını verdiğini hatırlatan Enginyurt “Sayın Cumhurbaşkanı’nın yeni ittifak ortağı muhtemelen Abdullah Öcalan olacak. Önümüzdeki süreçte Abdullah Öcalan’la ve HDP ile görüşmeler devam edecek. Tekrar hendek sürecini başlatacak ki böylesine bir duvar örüyor” ifadelerini dile getirdi.