Samanyolu Haber /Gündem / Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu iddiası: Arşiv, kaset ve dinleme... /13 Ocak 2023 21:40

Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu iddiası: Arşiv, kaset ve dinleme...

CHP'li Özel'in Emin Şen iddialarının ardından DP Ordu vekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken iddia geldi. Enginyurt, Bakan Soylu'nun arşiv, kaset ve dinleme için personel aldığını öne sürdü.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün basın toplantısında İçişleri Bakanlığı Bakan Süleyman Soylu'nun trol ordusunu bakanlıkta müşavirlik yapan Emin Şen'in yönettiğini ve Emin Şen’in sahibi olduğu şirketlere ihale yoluyla 418 bin dolar aktarıldığını iddia etmişti. CHP'li Özel'in iddialarının ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken iddialar geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Enginyurt, CHP'li Özel'in iddiaları için "O da bir şey mi?" diyerek, Bakan Soylu'nun arşiv, kaset ve dinleme için personel aldığını öne sürdü.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı;

“Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen, Trol ordusu kurmuş. @eczozgurozel’ in dediğine göre parayı da bulmuş.

O da bir şey mi? Soylu, 500 de SİBER çalışanı aldı işe.


Arşiv, kaset ve dinlemeler için. Soylu efendi! Vebalin çok, hesabın zor olacak.”
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