Cemal Kaşıkçı dosyası jet hızıyla kapandı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'da gittiği Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın cesedi bugüne kadar bulunamadı.



Cemal Kaşıkçı'nın Riyad'dan gelen 15 kişilik bir ekip tarafından başkonsoloslukta öldürüldüğüne ve hâlâ bulunamayan cesedinin parçalanarak ortadan kaldırıldığına inanılıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan da Veliaht Prens bin Salman'ın adını telaffuz etmemesine rağmen, o dönemde üst düzey Suudi yetkilileri suçlamıştı. Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat kaynakları uluslararası basına cinayetle ilgili çok sayıda bilgi sızdırmış, buralarda çıkan haberlerde de Muhammed bin Salman işaret edilmişti.





İki ülke arasında gerileme neden olan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 26 sanıklı dava Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a ziyarete gitmesinin önünde en büyük engeldi.





Bu engel bugün kalktı ve Dosya, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a devredildi.





İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın ve 31 Mart'ta yapılan duruşmasında, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devrini talep etmişti.

Mahkeme heyeti, savcının talebi hakkında Adalet Bakanlığı'ndan yazılı olarak görüş istenmesine karar vermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hemen ardından, dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini söylemişti.







