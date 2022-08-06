Samanyolu Haber /Gündem / Cemevi Başkanına evinin önünde saldırı /06 Ağustos 2022 09:21

Cemevi Başkanına evinin önünde saldırı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

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Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Kartal Cemevi personeli Yunus Altun, Sarıtaş'a yönelik saldırının planlı olduğunu söyledi. Aracıyla evine giderken, bir motor üzerindeki iki kişinin adres sorma bahanesiyle araca yanaştıklarını ve sonrasında saldırıyı başladığını belirtti.

"ÇOK FAZLA DARP EDİLMİŞ"
Yunus Altun "Saldırının planlı programlı olduğu çok belli. Aracıyla akşam evin önüne yaklaşırken motor üzerindeki kasklı iki kişi inerek başkana adres soruyorlar ve camı yarım açmasının ardından saldırıyorlar. Başkan aracı sürüyor ve çöpe çarparak duruyor, o sırada saldırı sürüyor. Kendini yan koltuğa attığı sırada evden oğlu geliyor ve o sırada saldırganlar bırakıp kaçıyorlar. Sağlık durumu şu an iyi ama yüzünde morarma ve şişlik fazla. Çok fazla darp edilmiş" dedi.

Ankara’daki Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne , 30 Temmuz günü saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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