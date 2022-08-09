'Cemevi Erdoğan’ın ziyareti için yeniden dizayn edilmiş

‘ALEVİLİĞİ TANIYARAK DEĞİL, YENİDEN TANIMLAYARAK CEMEVLERİNE GİDİYORLAR’





HDP: SADAKA SİYASETİ İLE ALEVİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEZ





Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan üç ayrı cemevine 30 Temmuz’da düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ne ziyarette bulundu.Ziyaret nedeniyle cemevindeki Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hz. Ali'nin olduğu duvardaki fotoğrafların yerlerinin değiştirildiği iddia edildi.Erdoğan'ın ziyareti öncesi AKP'li Mamak Belediyesi tarafından cemevinde tadilat yapıldığı ve ibadet alanının dizaynının değiştirildiği görüldü.Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe devlet erkânının bu süreçte akın akın cemevlerine seferler düzenlemeye başladığını belirterek, "Aleviliği tanıyarak değil, yeniden tanımlayarak cemevlerine gidiyorlar" dedi. Erçe, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok sayıda Alevi kurumu ve çatı örgütü varken, bunlar arasından kendi istedikleri isimleri belirleyerek iftara katılmalarını doğru bulmuyoruz. Taleplerimizi tartışabileceğimiz, masaya yatırabileceğimiz sağlıklı ortamlarda elbette bir araya gelip konuşabiliriz. Aksi takdirde Alevileri kendi içinde ayrıştıran bir yaklaşımı kötü niyetli buluruz ki, bu son süreçte yaşananları da bu minvalde değerlendiriyoruz. Kendilerine göre bir Alevilik tanımı yapıp, ellerine Kuran-ı Kerim alıp cemevlerine götürüyorlar. Bizler her şeyden önce taleplerimizin tartışıldığı, karşılık bulduğu bir ortamın yaratılmasını istiyoruz.”HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’na göre de iktidar, Alevilere yönelik sorunların çözümü noktasında samimi ise öncelikle cemevlerinin ibadethane olmasına yönelik adım atmalı.İktidar kanadından bugüne kadar cemevlerin ibadethane olmasına ilişkin herhangi bir adım atılmadığını ve Erdoğan’ın ‘ibadethane’ olarak kabul etmediği bir cemevinde oruç açmasının çelişkisine dikkat çeken Kenanoğlu, "Bugüne kadar Alevi siyasetçilere inançları üzerinden hakaret eden bir anlayışın Alevilerin ibadethanesine giderken utanması gerekir. Alevilerin sorunu eşit yurttaşlık sorunudur. Böyle sadaka siyaseti ile ‘gönül almak’ amaçlı iftar programlarına katılmak ile Alevilerin sorunları çözülmez. Bu konuda samimilerse Meclis açıldığında cemevleri ile ilgili düzenlemeyi getirsinler, biz de önerilerde bulunuruz" diye konuştu.