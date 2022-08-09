Cemevi saldırıları ile ilgili yeni gelişme

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, 5 Ağustos’ta Kartal'daki evinin önünde motosikletli 2 kişinin saldırısına uğramıştı.



Sarıtaş’a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, saldırıyla ilgili "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ailesi ile görüşerek teyit ettim. Son derece nazik kişiliğe sahip sevgili Selami Sarıtaş’a yapılmış bu saldırıyı kınıyorum. Kendisi ile dayanışma için yanına geçiyorum" paylaşımında bulunmuştu.