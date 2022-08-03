Samanyolu Haber /Gündem / Cemevi saldırısında 3 gözaltı /03 Ağustos 2022 13:45

Cemevi saldırısında 3 gözaltı

Ankara’daki Alevi kurumlarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarla ilgili 3 kişnini gözaltına alındığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 30 Temmuz'da Ankara’daki Alevi kurumlarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklamasında "Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa, buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatları ile ilgili bazı örgüt bağlantıları da var" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayla ilgili örgüt bağlantısı açıklamasının ardından Yeni Şafak'ta yer alan haberde adı saldırılarla ilgili olarak geçen Devrimci Gençlik Dernekleri yönetiminden yapılan açıklamda ise olaylarla bir ilgilerinin olmadığı ifade edildi.
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