Cemevine saldırı!

İstanbul’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sultanbeyli Cemevi’nin dün gece saatlerinde kapılarını kırarak içeri giren saldırgan ya da saldırganlar yerlere çarpı işareti yaparak, “Bitmedi.” tehdidini yazdı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozyaka şahsi Twitter hesabında saldırıyı telin etti.





Bozyaka, “Dün gece Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nin kapılarını kırarak içeri girip, boyalarla ölüm tehditleri ve bitmedi tarzında yazılar yazılmıştır. Bu kalleşçe saldırıyı yapanları kınıyoruz. Cemevi yönetimine ve alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.” mesajını paylaştı.





VALİLİK: EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ







İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'nde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli inceleme yapılarak soruşturma başlatılmıştır. Pir Sultan Cemevi'ne düzenlenen bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz.” denildi.





Cemevine saldıran kişi ya da kişiler şu ana kadar yakalanamadı.