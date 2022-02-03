Cemevini 'ticarethane' sayıp, 30 bin lira elektrik faturası yolladılar

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, faturaları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik vebenzeri giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Önergeler verdik, reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor” dedi.
FIRAT: CEMEVLERİNİ TİCARETHANE OLARAK GÖREN ZİHNİYETİ KINIYORUZ
Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da faturaları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay dergahımıza 30 bin TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun” dedi.