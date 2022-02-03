Cemevini 'ticarethane' sayıp, 30 bin lira elektrik faturası yolladılar

Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da faturaları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay dergahımıza 30 bin TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun” dedi.









İstanbul Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği’ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldi. CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış isimli şirket tarafından düzenlenen elektrik faturasının 'tüketici grubu/sınıfı' kategorisinde 'ticarethane tarifesi' yazdığı görüldü.CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, faturaları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Alevilerin inanç merkezlerinin elektrik vebenzeri giderleri devlet tarafından karşılanmıyor. Önergeler verdik, reddedildi. Vergilerini almaya gelince alan AKP, ihtiyaç karşılamaya gelince ayrımcılık yapıyor” dedi.