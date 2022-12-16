Cemil Çiçek de kararı beğenmedi: Yargıyı ülkenin baş sorunu haline getirir…

Çiçek, "Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz" dedi.







Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, yargının 'İmamoğlu' hakkındaki kararını iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e değerlendirdi. Çiçek, "Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten” dedi.







"ZARAR VERİR"

Çiçek, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:





"Bu hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir…"