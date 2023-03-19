Samanyolu Haber /Gündem / Cemil Çicek'ten 'aday olacak mısınız' sorusuna dikkat çeken cevap /19 Mart 2023 10:06

Cemil Çicek'ten 'aday olacak mısınız' sorusuna dikkat çeken cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, kendisine yöneltilen soru üzerine önümüzdeki milletvekili seçiminde aday olmayacağını söyledi: "Hayır, o iş çoktan bitti."

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Uzun yıllar iktidar partisinde siyaset yapan, AKP hükümetlerinde devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı.

Turktime yazarı Talat Atilla'nın aktardığına göre Çiçek, "Hayır, o iş çoktan bitti" ifadesini kullandı.

Atilla, eski siyasetçinin sözlerini "Çiçek, yüksek özgül ağırlığı olan bir isim. Devlet adamlığı kumaşı da vardır. Belki bir parça niyet okumak olacak ama Çiçek, iktidar partisinden aday olmayacağı ya da olamayacağının altını çizerken 'O iş bitti' diyor. Biten milletvekilliği mi, yoksa iktidar partisi serüveni mi? Bunu anlamaya az kaldı" diye yorumladı.


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