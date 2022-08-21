Samanyolu Haber /Gündem / Cemil Çiçek'ten flaş sözler: 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler' /21 Ağustos 2022 11:40

Cemil Çiçek'ten flaş sözler: 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek, siyasette sehiv secdesi olmadığını bilmek gerektiğini belirterek, siyasetçilerin yapmaları gerekeni yapmamalarından ya da yapmamaları gerekeni yapmalarından dolayı bedel ödediğini ifade etti.

SHABER3.COM

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi Cemil Çiçek ile görüşmesini bugünkü "Siyasetin sehiv secdesi yoktur" başlıklı yazısında aktardı.

Taşgetiren yazısında, "Cemil Bey, sonra Yozgat’ta halkın söylediği bir sözü “Belki Maraş’ta da vardır” notuyla naklediyor: 'Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler.' Sözün orijinali daha da ağır 'Bu içerde de olur, ama dış politikada daha çok olur' diye ekliyor. Cemil Bey, siyasette sehiv secdesi olmadığını bilmek gerektiğinin altını çiziyor. Ona göre ülke bedel ödüyor siyasetçilerin yapmaları gerekeni yapmamalarından ya da yapmamaları gerekeni yapmalarından dolayı… Dış politikada yaşananları örnek göstererek söylüyor bütün bunları" ifadesini kullandı.

"EKONOMİYİ DÜZELTMEK LAZIM"
Taşgetiren şunları kaydetti:

"Dış politikada yaşananları örnek göstererek söylüyor bütün bunları.

-Suudi Arabistan’la yaşanan ne, diye soruyor.

-Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan ne, diye soruyor.

-İsrail ile yaşanan ne, diye soruyor.

-Mısır ile yaşanan ne, diye soruyor.

Ve son olarak

-Suriye ile yaşanan ne, demeye getiriyor.

-Ne söyledik, neler söylemedik, bugün her biri ile ilişki geliştirmek için çaba sarfeder haldeyiz.

Cemil Bey, bu süreçleri yöneten iradelerin duygu dünyasındaki beklentilerle hayatın gerçekleri arasındaki derin farklara işaret ediyor.

Ne olacak, diye soruyorum.

-Öncelikle içeriyi düzeltmek lazım, diyor. Ekonomiyi düzeltmek lazım, iç barışı sağlamak lazım.

Birçok insanın, “Cemil Bey bunları Yüksek İstişare Konseyi’nde söylese ya…” dediğini biliyorum. Bunlar Cemil Bey’e de ulaşıyor hiç şüphesiz. O üzerine düşeni yaptığından emin. Ama belli ki görevinin istişare ile sınırlı olduğunu, istişareyi değerlendirme ve icra yetkisinin ise ayrıca oluştuğunu düşünüyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cemil Çiçek'ten flaş sözler: 'Siyasette adama kirlettiği... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:30