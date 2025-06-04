Samanyolu Haber /Gündem / Cemil Tugay'ın teklifi kabul edildi: İzmir'de 7 gündür devam eden grev sona erdi /04 Haziran 2025 19:15

Cemil Tugay'ın teklifi kabul edildi: İzmir'de 7 gündür devam eden grev sona erdi

DİSK Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şubelerde örgütlü 23 bin İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisinin grevi, 7'ncin gününde bitti. İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi.

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İzmir'de 7 gündür devam eden ve 23 bin işçinin grevi sona erdi.

İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisinin 7 gün süren grevi, İzBB'nin dün gece ilettiği ve İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın "son teklif" diye nitelediği teklifin kabul edilmesiyle son buldu.

YÜZDE 30 ZAM VE YÜZDE 19 ENFLASYON FARKI UYGULANACAK

İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi.

"MUTLU ŞEKİLDE SONLANDIRACAĞIMIZA İNANIYORUM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında devam eden TİS sürecine ilişkin şunları söylemişti:

“Ben diliyorum ve inanıyorum bu uzlaşı ortamını bugün sağlayacağız. İzmir halkını rahatlatacak, belediyemizi rahatlatacak hem de işçimizi memnun edecek bir sonuçla bugün bu grevi mutlu şekilde sonlandıracağımıza inanıyorum” dedi.

"TİS'İ İMZALAMAK İSTİYORUZ"

DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Başkanı Ercan Gül, teklifin kabul edilmesinin ardından, "Bize imza yetkisini veriyor musunuz? Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, yalnızlaşmamak adına İZELMAN'ın imzaladığı gibi bu TİS'i imzalamak istiyoruz. Bu güveninizi asla boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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