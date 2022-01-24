Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

”Oradan mazlumlara yardım etmek istedim; seslerini duyurmak istedim”







‘En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor’





Programda, özellikle son yıllarda Twitter hesabındaki paylaşımlarında Türkiye’deki insan hakları ihlallerine, cezaevlerindeki hasta mahpuslar, hamile kadınlar ve çocuklarla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çektiğini hatırlatılan Cemre Birand’a, bu konulara nasıl merak sardığı soruldu.Cemre Birand, KHK’larla işlerinden edildikten sonra sivil ölüme mahkum edilen, hamile olarak gözaltına alınan ya da tutuklanan anneler ile, cezaevlerindeki bebekler ve çocuklar, ayrıca da hasta mahpuslar konusunda duyarlı isimlerden biri. Birand bu yönüyle sosyal medyada geniş bir kesimin takdirini kazanmış durumda.Cemre Birand, Twitter’a ne zaman girdiğini hatırlamadığını belirterek, “Girdiğimde, onu bunu izlerken, birden bire farkına vardım ki Türkiye’de çok büyük bir problem var. O da hapishanedeki bebekler” dedi.5275 Numaralı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4 maddesine göre hamile kadınlar ile 6 aylık bebekleri olanların da hapse giremeyeceğinin yazılı olduğunu kaydeden Cemre Birand, “Bununla takıldım. Çünkü görüyordum ki hamileler giriyor, çocuklarını düşürüyorlar. Bir anne olarak çok rahatsız oldum. Bebeklerden sonra çocuklara gözüm takıldı. Çocuklar ağlıyorlar anneleri hapse girince. Derken oradan hastalara geldim, hapishanedeki hastalar. Bunun üzerine buna ses çıkarmaya, elimden bir şey gelmiyor, hiç olmazsa böyle yaparaktan, destek olaraktan, belki bir şey yapabileceğimi düşündüm. Oradan mazlumlara yardım etmek istedim. Yani hiçbir şey yapamıyorum, seslerini duyurmak istedim” ifadelerini kullandı.“Sizin canınızı en çok ne yakıyor?” sorusuna Cemre Birand, “Bebekler, bebekler, dört duvar arasındaki bebekler. Oyuncakları yok, betonda sürünüyorlar. Gökyüzünü görmüyorlar. Bazı hapishanelerde oyuncak verilmiyor. Annelerle yemeğini paylaşıyor. O kadar çok hikâyeler duyuyorum ki… Onlardan bir anne, bir babaanne olarak çok rahatsız oluyorum. Benim de 2,5 yaşında torunum var, onu düşünüyorum, hapiste olsa nasıl olurdu diye. İçim paralanıyor, çok üzülüyorum” yanıtını verdi.Özellikle cezaevlerindeki hastalar ve çocuklarla ilgilendiğini kaydeden Birand, HDP’nin tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk için de “Hasta Aysel Tuğluk. Ne yapmış olursa olsun, tek kişilik bir hücrede. Kanser hastaları olsun, yaşlılar olsun… Onların yerleri değil ki cezaevleri. Ne yapmışlar ki? Onlar beni çok rahatsız ediyor. Bırakın aileleri baksın, ev hapsinde tutun. Onlar beni çok rahatsız ediyor. Türkiye’nin böyle olması beni çok rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.