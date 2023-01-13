Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Çağla Şıkel'in sunduğu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan Cemre Birand bir anne olarak yaşananların kendisine çok dokunduğunun altını çizdi.





Siyasilerden hasta tutuklu, tutuklu bebekler ile birbirinden zorla ayrılan anne ve çocukların dramına bir çözüm üretilmesini isteyen Birand, toplumun önde gelen isimlerinden de seslerini çıkarmasını istedi.





Birand'ın sözleri şu şekilde:









Biliyorum muktedirler bunlara bir çare bulabilir ve ben buradan diğer annelere, milletvekili annelere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Temmuz'dan beri araştırılıyor hastalara yapılacak olan yeni düzenlemeler. Daha elimizde hiçbir şey yok. Bir an evvel annelerin, bebeklerin, hastaların, hapiste olanların bir an önce çaresine bakılmasını istiyorum.





İnsan kanserliyken, ölüm halindeyken, çok ağır kanserliyken ailesinin yanında olması lazım. Ailesinin moral olması lazım. Şu an iki tane özel şey var. Bir aylık bir bebek var hapiste. Kanuna karşı bir uygulama. Bir de Yusuf Kerim var. Yüzde 20 yaşama şansı var. Annesi hapiste ve bu anneye, çocuğuna yanında bakmasına kanun müsait değil deniliyor. Bir günlüğüne, sabah çıktı akşam girdi. Bu çocuk anne diye ağlıyor. Çok ağır bir kanser geçiriyor ve yüzde 20 yaşama şansı var.





Bunlara karşı bir kanun olması lazım, bir düzenleme olması lazım.





Uyansın insanlar. Biz sadece az bir insan olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama istiyorum ki, ünlülerimiz, meşhurlarımız, şarkıcılarımız... Onlar da bu işe bir el atsınlar.





Hepimizin ses çıkarması lazım. Korkmasınlar şarkıcılar, markıcılar... Sahneye çıkmayacaklar, paralarını alamayacaklar. Eninde sonunda bir tweettir atmaları gereken. "

"Bir anne ve bir babaanne olarak bana dokunan iki konu var. Birincisi hapisteki bebekler. İkinisi hapisteki hastalar.