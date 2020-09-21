Cenaze aracı verilmedi, virüsten ölen kişi et aracında taşındı

Kütahya’da Coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren 65 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni belediye cenaze aracı vermeyince et nakliye aracıyla taşındı. Yıkama işlemini de aile üstlendi.





Tavşanlı'da Recep Davutoğlu (65), bir hafta önce Corana şüphesiyle hastaneye yatırıldı. 3 çocuk babası Davutoğlu, geçen Cuma gecesi hayatını kaybetti. Ankara'da öğretim görevlisi olan kızı Elif Davutoğlu Akbulut'un söylediğine göre Cumartesi sabahı imam gelmediği için cenaze kendilerine teslim edilemedi.





‘CORONA KAPARIZ KORKUSUYLA CENAZE ARACI VERMEDİLER’





Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Akbulut, yaşananları şöyle anlattı:





“Hastanede ‘İmamların izin günü, gelemeyebilirler' denildi. Saatler sonra imam geldiğinde izin günü olduğu için sitem etti. Dolgun ücret verdik. Cenazeyi yıkamaya yardım ettik. Sonra hastanede tabut bulunmadığı söylendi. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'ın devreye girmesiyle tabut bulundu. Ardından cenaze aracı krizi çıktı. Örenköy Köyü Tavşanlı dışında olduğu için itfaiye yetkilileri ‘Corona kaparız' korkusuyla cenaze aracı vermedi. İtfaiye Müdür Yardımcısı ile görüştüm. Bana ‘İlçe dışında olduğu için götüremeyiz' dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Cenazeyi kuzenimin et taşıma aracıyla götürdük. İmam ve dört akrabamın tulumunu biz aldık. Bizden önceki cenazelerde de böyle davranılmış. Hak etmedikleri koltuklarda oturan insanlar, devletin kurallarına uymayıp vatandaşa eziyet çektiriyor.”





Defin sırasında gereken koruyucu tulumların da cenaze yakınlarının kendi çabalarıyla tahsis ettiği öğrenildi.