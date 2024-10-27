Cenaze namazının kılındığı stadyumun sahibinden mesaj var: Minnettarım

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin cenaze namazına ev sahipliği yapan New Jersey eyaletindeki Skyland Stadyumu’nun sahibi Al Dorso, “Neyi temsil ettiğini ve mesajını öğrendiğim için minnettarım” dedi. Al Dorso, Gülen’in vefatında bile mesajının yaşamaya devam ettiğine dikkat çekti.





MESAJINI ÖĞRENDİĞİM İÇİN MİNNETTARIM





Dorso’nun açıklaması şöyle:





”Bunu gerçekleştirebildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Dürüst olmak gerekirse, Fethullah (Gülen) hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulduğum, neyi temsil ettiğini ve mesajını öğrendiğim için minnettarım.





İNSANLIK GERÇEKTEN BÜYÜK BİRİNİ KAYBETTİ

İnsanlık gerçekten büyük birini kaybetti. Dün gece yatağımda uzanırken, onun etkisi üzerine düşünmeden edemedim. Ölümünde bile mesajı yaşamaya devam ediyor, kendi inancının ötesinde her kesimden insana ulaşıyor. Barışa, birliğe ve anlayışa olan bağlılığı, onu şahsen hiç tanımamış olanlara ilham vermeye devam ediyor.





MİRASININ EVRENSEL BİR ŞEYE HİTAP ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Onun etkisi köprüler kurmaya ve empatiyi geliştirmeye devam ederek mirasının tek bir inanca bağlı olmadığını, gerçekten evrensel bir şeye hitap ettiğini gösteriyor.





Aslında, bu konuda birlikte çalışma çabalarımız onun öğretilerinin gerçek bir örneğidir ve bizi farklı geçmişlerden ortak bir amaç için bir araya getirmektedir.”