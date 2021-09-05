Cenaze töreni sızdırıldı

Kamuoyuna sızdırılan gizli bilgilerde resmi açıklamalardan Prens Charles'ın kral olduktan sonra Birleşik Krallık genelinde çıkacağı yas turuna ve kraliyet ailesi mensuplarının sosyal medyada paylaşacakları mesajlara kadar birçok ayrıntı bulunuyor.







Planın ayrıntıları





Euronews'te yer alan habere göre, işte 10 günlük planın ayrıntılarından öne çıkanlar:





Ölüm günü: Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.







Birinci gün: Charles saat 10:00'da St James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşme yapacak.





İkinci gün: Kraliçenin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kraliçe'nin ülkenin doğusundaki Sandrigham'da ya da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde ölmesi halinde naaşının getirilmesi için farklı operasyonlar devreye girecek.





Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından kral İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.





Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan kraliçenin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.





Beşinci gün: Naaş saraydan Westminster'daki parlamento binasına Londra'daki bir tören güzergahı üzerinden getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'da bir tören düzenlenecek.





Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve kraliçenin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 23 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.





Yedinci gün: Kral Charles Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler parlamentosundaki törene katılacak.





Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12:00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.





Planı tüm detaylarıyla ele geçirdiğini bildiren haber sitesi 95 yaşındaki kraliçenin sağlık durumunun iyi olduğu ve planın acil bir durum nedeniyle yakın zamanda gözden geçirildiğine dair telkinde bulunulmadığını belirtti.





Kim sızdırdı?





Ulusal basında kraliyet memurlarının sızdırılan bilginin hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirterek yorum yapmayı reddetmesine karşın bu derece gizli belgelerin bütünüyle sızmasının çok endişe verici olduğunu ve kraliyet ailesinin bu durumdan çok büyük üzüntü duyduğunu kaydettiği aktarılıyor.





Planın daha hassas bilgi içeren bölümlerinin sızdırılmadığına dikkat çeken uzmanlar, böyle bir durumun Bakanlar Kurulu tarafından tam soruşturma açılmasını gerektirebileceğini hatırlatıyor.





Halen sızdıran kaynağı kim ve neresi olduğuna dair soruşturma sürüyor.





Planın eski bir versiyonu 2017 yılında bir İngiliz gazetesinde yayınlamıştı. Nisan ayında yaşamını yitiren kraliçenin eşi Prens Philip'in cenazesine ilişkin planlar da yine benzer şekilde kamuoyuna sızdırılmıştı.