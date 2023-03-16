Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Suriyeli H., yıllar önce geldiği Hatay’ın Antakya ilçesinde telefon alım satımı yapıyordu. Eşi ve çocuklarıyla yaşadığı evde göçük altında kaldı. Üçüncü gün komşularının yardımıyla enkazdan çıkarıldığında sol elinde kanama ve parmaklarında kırıklar vardı. Eşi ve kızının cenazesini ancak beşinci gün çıkarabilen H., aralarında para toplayarak Adana’dan yardıma gelen dört kuzeniyle birlikte anne, babası ve kardeşinin yaşadığı eve gitti.







Cenazesini ararken darp edildi

Avukatın verdiği bilgiye göre, 10 Şubat’ta Akevler Mahallesi'ne yakınlarının cenazesine ulaşmaya çalışan H. ve yanındaki dört kuzeni, enkaz başındayken etraftaki polis ve jandarmalar tarafından “yağmacı” zannedilerek alıkonuldu. Beş Suriyeli, alıkonuldukları sırada darp edildiklerini öne sürdü. H., elindeki kanama ve kırıklar nedeniyle enkaz başında bırakıldı ancak kuzenleri gözaltına alındı.





Gözaltı anları videoya alındı, okul bahçesine götürüldüler

T24'ün haberine göre Jandarma ve polisler eşliğinde gözaltına alınan dört Suriyelinin görüntüleri ise video kaydına alındı. Yakındaki bir okul bahçesine götürülen Suriyeliler, burada da darp edildiklerini öne sürdü. Suriyeliler, saatlerine ve yanlarındaki paralara el konulduğunu söyledi. Fotoğrafları da çekilen Suriyeliler daha sonra serbest bırakıldı.





"Geri kalanı biliyorsunuz, o iş bizde" yazıldı

Kuzenleri Adana’ya dönen H. ise enkaz başında darp edildiğini belirterek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmak istedi. Ancak görüntüleri izledikten sonra korktuğu için vazgeçti.





T24’e konuşan Avukatı Ali Can Süt, “Müvekkilim kuzenlerinin gözaltına alındığına dair görüntüleri tesadüfen sosyal medyada görmüş. TikTok’taki bir videoda, ‘Geri kalanı biliyorsunuz, o iş bizde’ yazıyor. Arkada çalan şarkıda, ‘Vur ki vatan sağ olsun, Allah aşkına vur’ deniyor. Kuzenleri karakola götürülmemiş, Beyhan Gencay Ortaokulu’na götürülerek bahçede darp edilmiş. Buradaki fotoğrafları da paylaşılmış, H.’ye getirdikleri paralara el konulmuş ve boş sayfaya imza attırılmış. Müvekkilim de enkaz başında işkence görmüş” dedi.





Korktukları için Suriye’ye dönecekler

Avukat Süt, “Müvekkilim H., daha önce Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunmak istedi, savcılık kalemi pazartesi gelirse yardımcı olacaklarını söyledi. H. ile birlikte suç duyurusunda bulunacaktık. Ancak başına bir şey gelmesinden korktuğu için vazgeçti. Hem bütün ailesini kaybettiği hem de tehlike altına olduğu için Suriye’ye geri dönecekler” diye konuştu.