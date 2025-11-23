Cenevre’de kritik toplantı: Trump’ın barış planı gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planı, Cenevre’de pazar günü yapılacak kritik görüşmelerde ele alınacak. Amerikan Axios haber portalının aktardığına göre, görüşmelere ABD’li yetkililer ile Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinden temsilciler katılacak.





CENEVRE’YE GİDEN ABD HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD’den Cenevre’ye gidecek heyetin başında Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulunuyor. Heyette ayrıca Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll da yer alacak. Yetkililer, Trump’ın barış planının detaylarını toplantıda ele alacak.





Axios’un haberine göre, görüşmelerin düzenlenmesi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde kararlaştırıldı.





ABD’Lİ YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMALAR

Bir ABD’li yetkili, "Ukraynalılarla, bu anlaşmanın onlar için en iyi anlaşma olması için çalışmaya devam ediyoruz. Onların pozisyonu hakkında konuşamayız ancak anlaşma, ABD, Ukraynalılar ve Ruslar arasında işbirliği sonucu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.





UKRAYNA’NIN TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Ukrayna tarafı görüşmelere, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ı atadı. Yermak’ın toplantılarda, ülkesinin pozisyonunu ve beklentilerini ABD ve Avrupa temsilcileriyle paylaşması bekleniyor.