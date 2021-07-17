Samanyolu Haber /Gündem / Cengiz Holding: Bulu bizde işe başlamadı /17 Temmuz 2021 13:00

Cengiz Holding: Bulu bizde işe başlamadı

Cengiz Holding, Prof. Dr. Melih Bulu'nun kurum bünyesinde CEO olarak görevlendirildiğine ilişkin iddiayı yalanladı.

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Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan ve iki gün önce görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cengiz Holding'de CEO olarak çalışmaya başladığı iddia edilmişti.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamada, söz konusu 'post' ve haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı açıklamada "Dün bazı sosyal medya hesaplarından yayılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding CEO'su olduğuna ilişkin post ve haberler doğru değildir. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cengiz Holding veya iştirakleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmıştı.
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