Cengiz Holding'den eylemdeki İşkencedere halkına 150 TL'lik market çeki





Rize İkizdere’de doğayı katlettiği için vatandaşların direnişiyle karşılaşan Cengiz İnşaat’ın, yöre halkına ‘150 TL’lik market fişi dağıttığı ortaya çıktı. Söz konusu ‘hediye’ çekinin son kullanım tarihi 31 Mayıs 2021. Çekin arkasında ‘Hacımam Gıda’ ve ‘Truva Bakır ve Maden İşletmeleri’nin kaşe ve imzası bulunuyor.





Kazdağları İstanbul Dayanışması’nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Cengiz Holding’ten halka rüşvet! Kazdağları’nda Halilağa Bakır ve Altın Madeni açmak, 100 binlerce ağacı katletmek, koca bir ekosistemi yok etmek, tarım alanlarını talan etmek isteyen Cengiz Holding, yöre halkına 150’şer liralık market çekleri (rüşvet) veriyor.” ifadeleri kullanıldı.











