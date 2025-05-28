Samanyolu Haber /Gündem / Cengiz Holding'in yeni hedefi neresi: İnşaat harcamalarını azaltacak /28 Mayıs 2025 09:40

Cengiz Holding'in yeni hedefi neresi: İnşaat harcamalarını azaltacak

Devletten aldığı milyarlarca dolarlık ihaleler ile bilinen Cengiz Holding, yeni dönemde altyapı yatırımlarına ayırdığı bütçeyi düşürecek. Şirketin gelecekteki yatırımlarını bilgi ve teknoloji alanında yapmayı planladığı öğrenilirken, şirketin Türk Telekom ve TÜRKSAT gibi çoğunluğu devlete ait şirketlere yoğun ilgi gösterdiği iddia edildi.

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AKP döneminde aldığı ballı ihaleler ile devleşen Cengiz Holding, yatırım anlayışında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 

Sözcü'de yer alan habere göre gazeteci Olcay Aydilek'in ekonomi kulislerine dayandırdığı haberine göre; enerji ve inşaat sektöründe milyarlarca dolarlık altyapı projelerini hayata geçiren Cengiz Holding, yeni dönemde bu yatırımların payını büyük ölçüde azaltacak. 

Finansmanını daha etkin şekilde kullanmayı hedefleyen Cengiz Holding'in gelecek yatırımlarını bilgi ve teknolojileri alanında şekillendirme kararı aldığı öne sürüldü. 

HEDEFTE TÜRK TELEKOM VE TÜRKSAT VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile çoğunluk hisseleri Türkiye Varlık Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bulunan Türk Telekom'un özelleştirme sürecinin 2026 yılına uzatılacağını duyurmuştu. 

Öte yandan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden TÜRKSAT, dördüncü mobil operatör olmak için çalışmalara başlamasıyla gündem oldu. Cengiz Holding'in yeni yatırımlarını bilgi ve teknoloji alanına kaydırmayı hedeflediği öğrenilirken, iki şirketin özelleştirilme sürecinde de aktif rol alması bekleniyor. 
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