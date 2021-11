Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı: ‘İş adamına servis bıçağıyla saldırdı’

Olay, Sarıyer İstinye’de bulunan bir restoranda dün saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye’de bulunan restorana gitti.



Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencebay’ı eleştirdiği ileri sürülen Mustafa Can ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can’a servis bıçağıyla saldırdı. Mustafa Can’ı yüzünden yaralayan Kurtoğlu polis tarafından gözaltına alındı.



Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu’nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay’a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için Mustafa Can ile tartıştığını, bıçakla değil tırnaklarıyla yüzünü çizdiğini söyledi.