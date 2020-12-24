Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol firmalarına 128 kez vergi ve harç indirimi yapıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, son yıllarda devletten en fazla ihale alan Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol firmalarına sağlanan Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgeleri'ne (VRHİB) kaç kez indirim yapıldığı ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemi ile 12 Ekim'de bir soru önergesi vermişti.







Soru önergesine gelen cevaba göre; son 10 yılda Cengiz İnşaat için 30, Kolin İnşaat için 36, Makyol İnşaat için 24, Kalyon İnşaat için 19 ve Limak İnşaat için de 19 kez VRHİB tanzim edildiği açıklandı.





Bakan Pekcan'ın cevapladığı önergede 128 ihalenin kaçına fiilen yabancı bir firmanın katıldığı bilgisi ise yer almadı.





Konuyla ilgili açıklama yapan Başarır, "Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği VRHİB’den yararlanmak için ihaleye muhakkak bir yabancı firmanın teklif vermesi zorunluluğu vardır. Toplam bu 128 ihaleye hangi yabancı firmaların katıldığı tarafımca takip edilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.





Verilen bazı ihalelerin 21/b maddesi ile düzenlendiğini belirten Başarır, "Emeklimizin, memurumuzun, çiftçimizin, işçimizin geçimini sağlamakta zorluk çektiği ve ülkemizin tam bir işsiz ordusuna dönüştüğü AKP İktidarı döneminde yandaş şirketlere tanınan her türlü imtiyazlar kamu vicdanını yaralamaktadır" sözleri ile açıklamasını bitirdi.