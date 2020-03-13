Samanyolu Haber /Spor / Cengiz, TFF Etik Kurulu’na sevk edildi /13 Mart 2020 20:56

Cengiz, TFF Etik Kurulu’na sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Mart'ta yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF Etik Kurulu'na sevk edildi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF tarafından 12 Mart’ta yaptığı açıklamalar nedeniyle Etik Kurulu’na sevk edildi.

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Cengiz açıklamasında, Mete Kalkavan’a, “Sevgili Mete Kalkavan Allah aşkına sana verildiğinde bizim maçı kabul etme. Bizim maçı yönetme güzel kardeşim. Sevgili MHK verme ya, bu insana da Çin işkencesi” sözleriyle seslenmişti.

İşte TFF’nin açıklaması:

“Hukuk Müşavirliği’nce 13.03.2020 tarihinde Etik Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ’in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla “etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması” nedeniyle Etik Kurulu Talimatı’nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.”
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