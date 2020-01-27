Samanyolu Haber /Spor / Cengiz'in sözleri sosyal medyada olay oldu /27 Ocak 2020 20:32

Cengiz'in sözleri sosyal medyada olay oldu

Galatasaray TAB Gıda ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın ardından Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamaları olay oldu.

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Galatasaray’la iki yıl anlaşmalı şekilde forma sponsorluğu imzalayan Terra Pizza’nın sponsorluğu devam ederken, sarı kırmızılı yönetim Burger King ve Sbarro gibi fast food zincirlerinin distribütörlüğünü yapan TAB Gıda ile de sponsorluk anlaşması imzaladı. Galatasaray’a özel olarak iki markadan da çıkacak olan menülerden para kazanacak kulüp, ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Yapılan anlaşmanın ardından sponsorluğun kulübün gidişatına olacak etkisinden çok başkan Mustafa Cengiz’in açıklamaları olay oldu.

Mustafa Cengiz Galatasaray’a özel olarak çıkacak menülere ilişkin her menüden 1 lira 60 kuruş kazanılacağını açıkladı. Ancak kulübün forma sponsorluğunu yapan markanın Terra Pizza olması ve başkanın “Bol bol Sbarro pizza yiyin” ifadeleri sosyal medyada alay ve mizah konusu oldu.

Sporx'in haberine göre Mustafa Cengiz, "Taraftarımıza diyorum ki; fast food yiyeceksiniz Burger King yiyin Popeyes yiyin, Usta Döner yiyin. Bunları alırken ekstra bir ödeme yapmayacaksınız. Her aldığınız menüden Galatasaray 1.6 TL kazanacak. Bu anlaşmayla Galatasaray çok iyi bir mali kaynak yarattı" dedi.

Cengiz'in açıklaması sonrası Galatasaray'ın forma sponsoru olan Terra Pizza'dan formalı paylaşımla göndermede bulunuldu:
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