Samanyolu Haber /Spor / Cenk Tosun: Böyle bir şey Türkiye'de imkansız /26 Nisan 2020 22:22

Cenk Tosun: Böyle bir şey Türkiye'de imkansız

Kariyerini İngiltere'nin Everton kulübünde sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, kulübündeki antrenman sistemini anlattı ve bu durumun Türkiye'de olmasının imkansız olduğunu söyledi.

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İngiltere ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun kulübündeki antrenman sistemini anlattı ve bu durumun Türkiye'de olmasının imkansız olduğunu söyledi.

İki yıl önce Beşiktaş'tan İngiltere ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, eski spor spikeri Irmak Kazuk'un YouTube kanalına konuk oldu.

Takımın ağır bir antrenman programı olduğunu belirten Tosun, "İlk geldiğimde Everton'da Sam Allardyce görevdeyken biz pazartesi-salı ağır idman yapıp, çarşamba izin veriliyordu. Perşembe-cuma yine idman yapıp, cumartesi maça çıkıyorduk. Pazar yine izin oluyordu. Böyle bir şey Türkiye'de imkansız" dedi.

"İdmana girmezsen para cezası"

İdmanların içeriğini de anlatan Tosun, "Pazartesi günü ilk idmanımızı yapıyorduk. Salı günü idmandan sonra alt vücuda giriyorduk. Girmezsen para cezası alıyordun. Çarşamba izin oluyordu. Perşembe yine ağır idman. İdmandan sonra üst vücuda giriyorduk. Cuma ter idmanı, cumartesi maç günü" ifadesini kullandı.

"Babam taraftarlarla şarkılar söyledi"

Stoke City deplasmanında attığı gollerin ve babasının tezahüratlara eşlik etmesinin kendisini gururlandırdığını belirten Tosun, "Soğuk, karlı bir pazar günü Stoke deplasmanında 2-1 kazandığımız maçta 2 gol atmıştım. Taraftarlar beni bağrına basmıştı. Babam da gelmişti deplasmana. Babam da onlarla birlikte tribünde o şarkıları söylüyordu. İnanılmaz gurur vericiydi" diye konuştu.

Cenk Tosun, Premier League'de en beğendiği isimleri de açıkladı. Cenk, en beğendiği savunma oyuncusunun Virgil van Dijk (Liverpool), en beğendiği orta sahanın Kevin De Bruyne (Manchester City) ve en beğendiği forvetin Sergio Agüero (Manchester City) olduğunu dile getirdi.



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