Samanyolu Haber /Spor / Cenk Tosun Süper Lig'e dönüyor /30 Kasım 2021 21:50

Cenk Tosun Süper Lig'e dönüyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ancak yaşadığı sakatlık sonrasında takımı Everton'a geri dönen Cenk Tosun'un yeniden siyah beyazlılara yakın olduğu belirtildi.

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İngiliz basını, Beşiktaş'ın Everton'da forma giyen eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna katacağını iddia etti. Haberde, oyuncunun indirimi kabul etmesi halinde Ocak ayında Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.

Süper Lig'de 14 haftanın sonunda bu sezon zirvenin 16 puan arkasında kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda puanla tanışamadı.

Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli çalıştırıcı ile devam kararı aldı.

Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

Everton sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile sözleşme uzatmak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak Cenk için eski kulübü Beşiktaş devrede.

30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse Ocak ayında Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek. 30 yaşındaki forvet, Everton'da 58 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti.

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