Cenk Tosun'un golü taraftarları çıldırttı

Cenk Tosun, Tottenham’ın sevincini kursağında bıraktı. Milli oyuncu 90+7 attığı kafa golüyle maça 1-1’e getirdi. Türk oyuncular bugün attıkları gollerle Avrupa’da coştu.





İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Everton deplasmanında galibiyeti kutlama hazırlanırken, sahneye Cenk Tosun çıktı. Leicester City’de Çağlar Söyüncü’nün gol atmasının ardından Cenk Tosun da fileleri havalandırdı, İngiliz basınında Türk çocukları manşetlere çıktı. İngiltere Premier Lig’de 11. hafta maçında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadelede Everton, 90+7’de milli futbolcumuz Cenk Tosun’un kafa golüyle 1 puanı kurtardı.





CENK TOSUN’UN GOLÜ TARAFTARI ÇILDIRTTI







İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Tottenham, 63. dakikada Dele Alli’nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 68. dakikasında Theo Walcott’un yerine oyuna giren Cenk Tosun, 90+7’de attığı golle taraftarlarına çılgın sevinç yaşattı ve bu gol, maçın skorunu belirledi. Bu sezon Premier Lig’de 3. maçında görev yapan Cenk Tosun, Tottenham ağlarına kafayla gönderdiği top sonrasını, sezonun ilk golünü atmış oldu.





CENK TOSUN, SON’U SAKİNLEŞTİRDİ





Karşılaşmanın 84. dakikasında Andre Gomes’in ayağı kırıldı. Heung-Min Son, Andre Gomes’e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Andre Gomes’in ayağının kırıldığını gören Heung-Min Son, göz yaşlarına hakim olamadı. Cenk Tosun, Heung-Min Son’un yanına giderek, kısa süreli şok geçiren Güney Koreli oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Cenk Tosun ayrıca sakatlanan Andre Gomes’i de sakinleştirmek için büyük uğraş verdi. Bu beraberliğin ardından Everton puanını 10’a, Tottenham ise puanını 12’ye yükseltti.





AVRUPA’DA TÜRK GECESİ YAŞANIYOR







Bu arada 3 Kasım pazar günü İspanya’da Valladolid forması giyen Enes Ünal, Malorca’ya karşı alınan 3-0’lık galibiyette takımının ikinci golünü kaydetti. İngiltere’de Leicester City’de oynayan Çağlar Söyüncü 2-0 kazandıkları Crsytal palace maçında perdeyi açan isim oldu. Everton’na Totternam önünde 1-1’lik skoru sağlayan Cenk Tosun’un ardından Almanya’nın Schalke takımında Ozan Kabak da geceyi boş geçmedi. Augsburg karşısında takımı adına beraberliği sağlayan golü kaydetti. Schalke maçı 3-2 kazandı.