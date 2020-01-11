Samanyolu Haber /Spor / Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu /11 Ocak 2020 00:04

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'un yolunu tutan milli futbolcu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandığı açıklandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Crystal Palace Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Everton'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.



2017-18 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a 22 buçuk milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, bu sezon 3'ü İngiltere Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyerken, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi

Bir süredir ismi Beşiktaş'la anılan Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Cenk, Beşiktaş’ın çok sevdiği bir futbolcudur. Çok da büyük ekonomik katkısı olmuştur. Hem şampiyonluklara hem de ekonomiye sağladığı katkılar için teşekkür ederim. Satışında da ben vardım, ben planladım. Ancak TFF'nin çok ağır hareket etmesi nedeniyle, sorduğumuz soruların cevabını alamadık. Bu soruların cevabını aldığımızda Cenk başka bir yere transfer olursa çok üzülürüz. Cenk Tosun konusunda, TFF nedeniyle harekete geçemedik. Maalesef durum bu. Faizlerin düşmesi durumunda çok çok rahatlarız. 25-30 milyon TL bir rakam olduğunu tahmin ediyorum. Bu da 6 ay için iyi bir rakam ve önümüzü açar" değerlendirmesinde bulunmuştu. 
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