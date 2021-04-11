Samanyolu Haber /Dünya / Mark Zuckerberg'in güvenliği için bakın ne kadar harcadı /11 Nisan 2021 23:14

Mark Zuckerberg'in güvenliği için bakın ne kadar harcadı

Facebook yetkililerince yapılan açıklamada şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in güvenliği için geçen yıl 23 milyon dolardan fazla bir harcama yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Facebook, yıllık şirket incelemesine göre, geçen yıl şirketin CEO’su Mark Zuckerberg'in güvenliği için 23 milyon dolardan fazla para harcadı.

Sosyal medya devinin yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerinin üst seviyede olmasının nedeni şu sözlerle açıklandı: “O, Facebook ile eş değer ve sonuç olarak da, şirketimizle ilgili olumsuz duygular doğrudan Mark Zuckerberg ile ilişkilendirilir.”

Şirketin güvenlik programları yıllık olarak gözden geçirdiğinde; Zuckerberg ve ailesinin koruma maliyetlerinin 2020’de Koronavirüs seyahat protokolleri ve 2020 ABD seçim sezonunda artan güvenlik riski gerekçesiyle arttığı belirtildi.

Facebook, 26 Mayıs'taki hissedarlar toplantısında çalışan olmayan yöneticilere kişisel güvenlik sağlamak için bir teklif sunacağını da söyledi. Bu önlemin özellikle Amerika'daki seçim döneminde yaşanan siyasi karışıklıklar nedeniyle alındığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mark Zuckerberg'in güvenliği için bakın ne kadar harcadı Sonraki Haber >>

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:34