Samanyolu Haber /Gündem / CEO’yu kaçıranlara hapis cezası /24 Şubat 2021 16:29

CEO’yu kaçıranlara hapis cezası

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Beyrut’a kaçırılmasına ilişkin davada, özel jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un, ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada karar verildi. Şirket yetkilisiyle iki pilot göçmen kaçakçılığından suçlu bulundu.

Özel jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, “Göçmen kaçakçılığı” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osaka’dan İstanbul’a doğru bir iş jeti ile kaçmıştı.

İstanbul’dan Osaka’ya giden bir grup paralı asker yardımıyla kaçırılan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü.

Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık’ta şüpheliler gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkeme olayla ilgili 5 Türk’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianame 18 Mayıs 2020’de kabul edilmişti.
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