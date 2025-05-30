CEO'ların maaşları açıklandı, ortalık karıştı!





ZİRVEDE RICK SMITH YER ALDI





BİR ÇALIŞAN BUNU 192 YILDA KAZANABİLİR

ABD'nin dev şirketlerinin CEO'larının maaşlarıyla alakalı yapılan araştırma dikkat çekti. S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin CEO'larının 2024 yılı maaş ortalamasının yüzde 9,7 artarak 17,1 milyon dolara yükseldiği ortaya çıktı. Bu artış, borsadaki yükselen ivme ve kâr oranındaki artışla doğru orantılı olarak meydana geldi. Bu dönemde şirket çalışanlarının ortalama maaşının ise sadece yüzde 1,7 artarak 85 bin 419 dolara çıktığı öğrenildi.Son yıllarda CEO-çalışan maaş farkı artışı arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca adaletsizlik yaratmıyor, ayrıca çalışanların kurumlarına olan bağlılığını ve şirketlerdeki performans verimliliğini de negatif yönde etkiliyor.Fortune'ın aktardığına göre; 2024 yılında en yüksek maaşı alan CEO, 164,5 milyon dolarlık geliriyle Rick Smith oldu. Elektroşok cihazları ve vücut kameraları üreten Axon Enterprises'ın kurucusu olan Smith'in şirketinin hisseleri geçen yıl iki katına çıktı, geliri de üst üste üç yıl boyunca yüzde 30’dan fazla artış kaydetti.CEO maaşlarında diğer dikkat çeken isimler ise GE Aerospace'ten Lawrence Culp (87,4 milyon dolar), Apple'dan Tim Cook (74,6 milyon dolar), Carrier Global'dan David Gitlin (65,6 milyon dolar) ve Netflix'ten Ted Sarandos (61,9 milyon dolar) oldu.Araştırmaya göre listede yer alan şirketlerin yarısında, ortalama bir çalışanın CEO ile aynı parayı kazanması yaklaşık 192 yıl sürüyor. Bu oranın en yüksek olduğu şirketler ise Carnival Corp (CEO, ortalama çalışanın 1300 katı maaş aldı) ve McDonald’s (CEO maaşı, ortalama çalışanın yaklaşık 1000 katı) oldu.