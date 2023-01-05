Cep telefonlarıyla askerlerin yerini belirlemek mümkün mü?

Bakanlık “Bu sayede askerlerimizin koordinatlarını elde ettiler dedi.





Ukrayna saldırıda 400 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken Rusya’ya göre bu sayı 89.





Peki cep telefonları, askerlerin konumlarını tespit için kullanılabilir mi?





Batı medyasında savaşın başından bu yana iki tarafın da cep telefonlarından konum tespiti yapabildiğine dair haberler çıktı.





Rus saldırısının başlamasından birkaç hafta sonra New York Times, bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna ordusunun bir Rus generalin telefon konuşmasını tespit ettiği, bu sayede konumunu belirlediği ve ardından onu öldürdüğünü aktaran bir Haber yayımladı.





Aynı haftalarda Sky News de, Rusya’nın Leer-3 İHA sisteminin istenilen bölgelerde uçarak bir cep telefonu vericisiymişçesine bölgedeki telefonların sinyallerini yakaladığı ve bu bilgileri merkeze ileterek konum tespiti yapılmasını sağladığını yayınladı.



